27.09.2023 21:35 Дмитро Колонєй
Готуємо італійську запіканку з картоплею та куркою
Смачний рецепт із сонячної країни.
Як пише РЕДПОСТ
, продукти для цієї страви знайти нескладно, як і її отувати. До того ж й простір для експерименту є - можна урізноманітнити, додавши до курки, наприклад, шинку або замінити на неї гриби.
Італійська запіканка з картоплею та куркою
Продукти:
-
1 кг картопляного пюре,
-
500 г свіжих грибів,
-
350 г твердого сиру,
-
150 мл вершків 30%,
-
3 курячих філе,
-
по 2 щіпки петрушки та кропу.
Покроковий рецепт приготування
-
Нарізати куряче філе і гриби.
-
Обсмажити філе та гриби.
-
Очистити та відварити до готовності картопля.
-
На великій тертці потерти сир.
-
Зелень дрібно порубати.
-
Перемішати молоко з вершками та приправами.
-
Підігріти його, поставивши на середній вогонь.
-
Змастити олією форму для запікання
-
Викласти шаром картоплю.
-
Наступним шаром – гриби з куркою.
-
Влити соус із вершків та молока.
-
Посипати тертим сиром.
-
Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 15-20 хвилин.
-
Перед подачею посипати зеленню.
Смачного!
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0