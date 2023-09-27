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27.09.2023  21:35   Дмитро Колонєй

Готуємо італійську запіканку з картоплею та куркою

Смачний рецепт із сонячної країни.

 
Як пише РЕДПОСТ, продукти для цієї страви знайти нескладно, як і її отувати. До того ж й простір для експерименту є - можна урізноманітнити, додавши до курки, наприклад, шинку або замінити на неї гриби.
 

Італійська запіканка з картоплею та куркою

Продукти:

 

  • 1 кг картопляного пюре,
  • 500 г свіжих грибів,
  • 350 г твердого сиру,
  • 150 мл вершків 30%,
  • 3 курячих філе,
  • по 2 щіпки петрушки та кропу.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Нарізати куряче філе і гриби.
  2. Обсмажити філе та гриби.
  3. Очистити та відварити до готовності картопля.
  4. На великій тертці потерти сир.
  5. Зелень дрібно порубати.
  6. Перемішати молоко з вершками та приправами.
  7. Підігріти його, поставивши на середній вогонь.
  8. Змастити олією форму для запікання
  9. Викласти шаром картоплю.
  10. Наступним шаром – гриби з куркою.
  11. Влити соус із вершків та молока.
  12. Посипати тертим сиром.
  13. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 15-20 хвилин.
  14. Перед подачею посипати зеленню.

Смачного!

 

Тэги:  рецепт, запіканка, картопля, курка
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