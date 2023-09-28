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28.09.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 вересня

У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

28 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі +10–12° тепла, вдень +25–27°.

Народні прикмети

  • Ясна погода свідчить, що наступного дня буде вітряно.
  • Дощ цього дня віщує пізню та вогку весну.
  • Якщо гусак лапу підіймає – до холоднечі, на одній нозі стоїть – до морозу, полощеться у воді – на тепло, дзьоб під крило ховає – до ранньої зими.
  • Якщо гуси цього дня полетять, то на Покрову буде мороз, а ні – зима прийде пізніше.
  • Багато мурашників у лісі віщують холодну зиму.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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