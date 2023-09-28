Прогноз погоди у Харкові на 28 вересня

У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
28 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі +10–12° тепла, вдень +25–27°.
Сьогоднішній день підходить для трудових подвигів та зрушень у кар'єрі. Ну чи хоча б генерального прибирання вдома чи на робочому місці.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
28 вересня проводиться Міжнародний день загального доступу до інформації.
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