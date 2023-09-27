27.09.2023 20:34 Дмитро Колонєй
На Харківщині окупанти мінують підходи до кордонів РФ
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 27 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
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На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Харківщини: Одноробівка, Глибоке, Стариця, Гатище.
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На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Бологівки, Кругляківки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали селища Харківщии: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове.
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