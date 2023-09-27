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27.09.2023  20:34   Дмитро Колонєй

На Харківщині окупанти мінують підходи до кордонів РФ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 27 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Харківщини: Одноробівка, Глибоке, Стариця, Гатище.
 
 
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Бологівки, Кругляківки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали селища Харківщии: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 27 вересня 2023 року.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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