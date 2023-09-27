27.09.2023 19:45 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов нагородив кращих освітян Слобідського та Індустріального районів

Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь в урочистостях, присвячених Дню вчителя.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Як повідояляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, мер відзначив кращих вчителів і вихователів Слобідського та Індустріального районів, зазначивши, що саме педагоги грають вирішальну роль у вихованні та виборі дітьми свого життєвого шляху.

«За півтора року війни ви проявили себе не лише як справжні професіонали, а й як насправді небайдужі до долі Харкова люди. Дякую за ваш волонтерську роботу, за активну громадянську позицію, за найвищий рівень знань наших дітей серед усіх школярів України. Пишаюся вами і робитиму все, щоб ви відчували, що потрібні Харкову», - зазначив Ігор Терехов.

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