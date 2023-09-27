27.09.2023 19:19 Дмитро Колонєй

На Харківщині через обстріл ворога спалахнули декілька пожеж

Ррятувальники Харківщини кілька годин ліквідували наслідки ворожих ударів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУ ДСНС, опівдні 27 вересня 2023 року ворог завдав артудару по с. Мала Шапківка Кіндрашівської громади Куп’янського району Харківщини.

В результаті обстрілу по населеному пункту сталося декілька осередків займання. На околиці села горів сухостій на відкритій місцевості на площі 3 га, а також господарча споруда на території приватного сектору на площі 60 кв.м.

З вогнем боролись рятувальники 14-ї та 44-ї пожежно-рятувальної частин у складі 3-х оперативних відділень та 11 чоловік особового складу ДСНС. Пожежу було ліквідовано о 17:01. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум’я на житловий сектор. Жертв та постраждалих немає.