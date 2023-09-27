У Харкові комунальники ремонтують дитячі майданчики (фото)

Про це поінформували у КП «Харківспецбуд».
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», у Холодногірському районі фахівці підприємства ремонтують та фарбують елементи дитячих майданчиків. Роботи йдуть у
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Не захоплюйтеся довгими міркуваннями, інакше виявите, що проект, що довго виношується, доведеться відкласти до кращих часів, бо час вийшов.
У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
День туризму відзначають як працівники турагентств, так і всі, хто хоч раз відчув себе мандрівником.
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