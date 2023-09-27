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27.09.2023  18:44   Дмитро Колонєй

У Харкові комунальники ремонтують дитячі майданчики (фото)

Про це поінформували у КП «Харківспецбуд».

Ремонтують дитячі майданчики комунальники у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», у Холодногірському районі фахівці підприємства ремонтують та фарбують елементи дитячих майданчиків. Роботи йдуть у

  • Верхівському та 2-му Таганському провулку та на
  • вул. Волонтерській.

Ремонтують дитячі майданчики комунальники у Харкові

Ремонтують дитячі майданчики комунальники у Харкові

Ремонтують дитячі майданчики комунальники у Харкові

Ремонтують дитячі майданчики комунальники у ХарковіРемонтують дитячі майданчики комунальники у Харкові

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, майданчики, харків, діти, комунальники
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