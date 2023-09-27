П'ять населених пунктів Харківщини опинилися під авіаційними ударами ворога

Минулої доби військові рф завдали авіаційних ударів по місту Куп'янськ, селам Стариця, Гатище, Синьківка, Берестове.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про стан бойових дій на Харківщині вранці 27 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Бойова обстановка на Харківщині наступна:
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 26 вересня 2023 року.
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Не захоплюйтеся довгими міркуваннями, інакше виявите, що проект, що довго виношується, доведеться відкласти до кращих часів, бо час вийшов.
У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
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