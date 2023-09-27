27.09.2023 08:07 Рита Парфенова

П'ять населених пунктів Харківщини опинилися під авіаційними ударами ворога

Минулої доби військові рф завдали авіаційних ударів по місту Куп'янськ, селам Стариця, Гатище, Синьківка, Берестове.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про стан бойових дій на Харківщині вранці 27 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Бойова обстановка на Харківщині наступна:

на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області;

противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області; на Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 26 вересня 2023 року.