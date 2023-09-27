27.09.2023 07:30 Рита Парфенова

27 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

День туризму відзначають як працівники турагентств, так і всі, хто хоч раз відчув себе мандрівником.

Всесвітній день туризму заснований Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристської організації у 1979 році в іспанському місті Торремоліно та відзначається у більшості країн світу.



В українському офіційному календарі День туризму з'явився 1998 року після того, як 21 вересня 1998 року другий президент України Леонід Данилович Кучма «на підтримку ініціативи Державного комітету України з туризму» підписав Указ «Про День туризму». Указ глави української держави наказував «Встановити в Україні День туризму, який відзначатиме щорічно 27 вересня».



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Вже стало традицією 27 вересня відзначати Всеукраїнського Дня дошкілля і вшановувати працю вихователя і всіх дошкільних працівників. Це найважливіші люди в житті дитини після рідних, вони наставляють малюка та готують до навчання у школі. А близькі вітають їх із Днем вихователя у цю дату (деякі установи відзначають в останню неділю вересня).

Народні прикмети

27 вересня Православна церква відзначає Воздвиження Чесного та Животворчого Хреста Господнього. Цього дня був освітлений храм Воскресіння Христового, що включає і Гробу Господню, і Голгофу.



За народними повір'ями, на Воздвиження птахи «зсуваються» у відліт, прямуючи на зимівлю. Змії і взагалі всі «гади» в цей день також вирушають на зимівлю: вони виходять на відкриті місця або забираються на дерева, щоб наостанок погрітися на сонці, сплітаються в один великий клубок, а потім ховаються під землю, яка замикається до Благовіщення (або Юр'єва дня).



До 27 вересня присвячено святкування третіх Осенин. Протягом двох тижнів за народною традицією проводилися дівочі вечірки, або капусниці. Молодь, переходячи з дому до хати, допомагала заготовляти на зиму капусту. Рубка капусти - не проста робота, а цілий обряд, і відбувалася вона з різними піснями, супроводжувалася частуванням вечорами.

Цього дня прийнято дотримуватися суворого посту. Існує навіть приказка: «хто постує на Воздвиження, тому сім гріхів проститься». З раціону виключають м’ясні та молочні продукти, а також рибу. Найчастіше їдять капусту та страви з неї.

Що не можна робити 27 вересня

Не рекомендують розпочинати нові справи.

Заборонено виконувати тяжку фізичну роботу.

Не можна у цей день прибирати, а також займатися рукоділлям: шити та в’язати.

Не варто ходити в ліс.

Не треба призначати на цей день весілля.

Також цього дня

У 1540 році папа римський Павло III затвердив статут створеного шістьма роками раніше Ігнатієм Лойолою ордена єзуїтів - Товариства Ісуса.



1781 – на теренах Лівобережної України (колишньої Гетьманщини) влада Російської імперії утворила Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське намісництва.



1822 – Жан Франсуа Шампольон повідомив про розшифрування Розетського каменю.



1893 – у Джерсі-Сіті (США) почав видаватися перший український друкований орган – газета «Свобода». Це найдавніший у світі з сучасних українських друкованих органів; українська газета з найдовшою історією.



1905 – Альберт Ейнштейн опублікував роботу «Чи залежить інерція тіла від енергії, що міститься в ньому?», в якій пропонувалося знамените E=mc².



1972 – народилася Гвінет Пелтроу, американська актриса («Сім», «Таланливий містер Ріплі», «Залізна людина»).



1977 – перший струм дала перша атомна електростанція України – Чорнобильська АЕС.



1978 – народилася Ані Лорак (справжнє ім'я Кароліна Куєк), українська співачка.



1984 – народилася Авріл Лавін, канадська співачка, актриса, парфумер та дизайнер.



2001 – уряд Норвегії заснував премію за математичні дослідження – Абелевську премію. Починаючи з 2003 року вона щороку присуджується видатним математикам сучасності. Грошовий розмір премії можна порівняти з розміром Нобелівської премії і, у доларовому еквіваленті, становить понад мільйон доларів США.



Іменини відзначають: Іван.