27.09.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 27 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Не захоплюйтеся довгими міркуваннями, інакше виявите, що проект, що довго виношується, доведеться відкласти до кращих часів, бо час вийшов.

Овен (21 березня – 20 квітня)

День самоаналізу: корисно зазирнути в себе та визначити, чи не з'явилися тупикові ситуації у вашому житті. Неважливо, в якій сфері виникла проблема, - настав час поглянути в обличчя фактам і визначитися з правильним недбалістю.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Сьогодні Тельцям надається шанс дізнатися краще когось у своєму оточенні. Замість звичайної розмови ні про що Телець може випитати факти біографії та пристрасті співрозмовника, а в майбутньому це може стати в нагоді.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам зірки радять зупинитися і трохи пофілософствувати. Не треба боятися глобальних питань «Чого хочу від життя?», «Куди йду?», «Що робити?». Відповіді на них існують, і в глибині душі Близнюкам вони вже відомі, залишилося витягнути їх на поверхню.

Рак (22 червня – 23 липня)

Ракам сьогодні необхідний надходження інформації ззовні. Неважливо, в якій галузі у представників цього знака будуть пробуксосувати справи, допомога обізнаного з цього питання людини дозволить розібратися з проблемою.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Бажання Лева довести свою правоту на словах сьогодні може вилитися у суперечки. А єдиним способом припинити дискусію для оточуючих стане згода з аргументами Лева.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Невпевненість сьогодні – головний ворог Дів. Варто дати слабину – і у справах можливі затримки та пробуксування. Так що з самого ранку налаштовуйтесь на діловий лад, розпочавши день із зарядки та контрастного душу. Невпевненість зніме як рукою, а життя заграє новими фарбами!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези близькі до того, щоб почати новий етап у житті. Мова може йти про пропозицію руки і серця, нову ділянку робіт, новий виток кар'єри тощо. Зірки радять Терезам не боятися нових обов'язків і зобов'язань.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Зірки наділяють Скорпіонів товариськістю та вмінням невимушено демонструвати співрозмовнику свою ерудицію. Це дозволить йому вигідно себе показати, причому, ерудиція буде актуальна у всьому, навіть у коханні.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Є велика ймовірність того, що Стрілець захоче зайнятися облаштуванням свого особистого простору: будинки, машини, дачі, робочого місця. Навколишнім пощастить, якщо він обмежиться генеральним прибиранням – сьогодні він може замахнутися і на капітальний ремонт.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Душа Козерога вимагатиме інтелектуальних та філософських розмов, тому головною метою для нього стануть пошуки гідного співрозмовника. Навіть проста дружня розмова Козеріг здатна звести до інтелектуальної суперечки. Причому важливий йому буде не так результат, як сам процес.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію варто присвятити день розробці планів, особливо тих, які приємно гріють душу чи гаманець. Мозок Водолія обіцяє працювати чітко та конструктивно, виробляючи ідеї, чия головна перевага – практичність.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Мозок Риб працюватиме чітко, дозволяючи їм вирішувати логічні завдання. Проникливість надасть Рибам особливого шарму в очах оточуючих, і це зрозуміло: ніщо так не прикрашає людину, як дружба з власною головою.