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27.09.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 27 вересня

У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

27 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі +10–12° тепла, вдень +25–27°.

Народні прикмети

  • Перші заморозки віщують ранню зиму, а тепла погода обіцяє пізнє похолодання.
  • Якщо журавлі летять повільно та високо, то осінь буде теплою.
  • Гуси високо летять в небі — навесні буде велика повінь.
  • Якщо 27 вересня дує північний вітер, то літо буде теплим.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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