Прогноз погоди у Харкові на 27 вересня

У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
27 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі +10–12° тепла, вдень +25–27°.
Не захоплюйтеся довгими міркуваннями, інакше виявите, що проект, що довго виношується, доведеться відкласти до кращих часів, бо час вийшов.
У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
День туризму відзначають як працівники турагентств, так і всі, хто хоч раз відчув себе мандрівником.
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