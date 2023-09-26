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26.09.2023  21:36   Дмитро Колонєй

Готуємо яскраву шакшуру - національну страву тунісців

Внесемо африканський колорит до нашого меню.

Як приготувати шакшуру
 
Як пише РЕДПОСТ, взагалі на батьківщину цієї страви претендує не одна країна. Між тим, іноді для блюда з далекої країни зовсім не потрібні екзотичні продукти. Здається у самому вигляді цієї страви є щось спекотне, пивденне.  Пропонуємо приготувати одну саме з таких. Вона може бути чудовим сніданком.
 

Що варто врахувати

  • Замість вже готових протертих томатів із магазину, можна взяти звичайні. На них зробити надрізи, залити окропом та залишити на 10 хв. Потім очистити, дрібно нарізати чи протерти через сито. Це і будуть протерті помідори.
 

Шакшура

Продукти:

 

  • яйця - 5 шт.,
  • протерті помідори (або томатна паста) - 150 г
  • перець болгарський - ½ шт.,
  • цибуля ріпчаста - ½ шт.,
  • олія оливкова - 1 ст.л.,
  • сіль,
  • перець за смаком
  • будь-яка зелень (петрушка, кріп, зелена цибуля)

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Нарізати цибулю та болгарський перець дрібним кубиком.
  2. Поставити сковороду на вогонь
  3. Влити оливкову олію.
  4. Обсмажити цибулю на сковороді з олією 1 хвилину.
  5. Додати перець болгарський
  6. Смажити ще 30 секунд.
  7. Додати протерті помідори.
  8. Додати воду, сіль, перець.
  9. Перемішати та готувати протягом 5 хвилин.
  10. Зробити поглиблення та вилити яйця.
  11. Накрити кришкою та готувати на повільному вогні 7–10 хвилин. До побіління білка так, щоб при цьому жовток залишився рідким.
  12. Посипати зеленню
  13. І одразу подаємо.
  14. Зручно їсти за допомогою хліба прямо із сковороди.

Смачного!

 

Тэги:  рецепт, яйця, помідори, олія, сіль, перець
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