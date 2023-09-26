26.09.2023 21:36 Дмитро Колонєй
Готуємо яскраву шакшуру - національну страву тунісців
Внесемо африканський колорит до нашого меню.
Як пише РЕДПОСТ
, взагалі на батьківщину цієї страви претендує не одна країна. Між тим, іноді для блюда з далекої країни зовсім не потрібні екзотичні продукти. Здається у самому вигляді цієї страви є щось спекотне, пивденне. Пропонуємо приготувати одну саме з таких. Вона може бути чудовим сніданком.
Що варто врахувати
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Замість вже готових протертих томатів із магазину, можна взяти звичайні. На них зробити надрізи, залити окропом та залишити на 10 хв. Потім очистити, дрібно нарізати чи протерти через сито. Це і будуть протерті помідори.
Шакшура
Продукти:
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яйця - 5 шт.,
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протерті помідори (або томатна паста) - 150 г
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перець болгарський - ½ шт.,
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цибуля ріпчаста - ½ шт.,
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олія оливкова - 1 ст.л.,
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сіль,
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перець за смаком
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будь-яка зелень (петрушка, кріп, зелена цибуля)
Покроковий рецепт приготування
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Нарізати цибулю та болгарський перець дрібним кубиком.
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Поставити сковороду на вогонь
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Влити оливкову олію.
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Обсмажити цибулю на сковороді з олією 1 хвилину.
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Додати перець болгарський
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Смажити ще 30 секунд.
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Додати протерті помідори.
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Додати воду, сіль, перець.
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Перемішати та готувати протягом 5 хвилин.
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Зробити поглиблення та вилити яйця.
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Накрити кришкою та готувати на повільному вогні 7–10 хвилин. До побіління білка так, щоб при цьому жовток залишився рідким.
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Посипати зеленню
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І одразу подаємо.
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Зручно їсти за допомогою хліба прямо із сковороди.
Смачного!
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