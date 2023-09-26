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26.09.2023  21:00   Дмитро Колонєй

Діти та викладачі намалювали патріотичне пано у центрі Харкова (фото)

Художня робота, створена у Харкові, є проявом поваги до всіх, хто захищає Україну.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  Департамент культури Харкова, викладачі та учні художнього відділення Дитячої музичної школи №5 намалювали панно на фасаді Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, який був пошкоджений внаслідок обстрілів. 
 
 
У Департаменті  подякували художникам та зазначили, що їхня робота є проявом поваги до всіх, хто захищає Україну.
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  діти, пано, харків
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