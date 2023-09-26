26.09.2023 21:00 Дмитро Колонєй

Діти та викладачі намалювали патріотичне пано у центрі Харкова (фото)

Художня робота, створена у Харкові, є проявом поваги до всіх, хто захищає Україну.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент культури Харкова, викладачі та учні художнього відділення Дитячої музичної школи №5 намалювали панно на фасаді Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, який був пошкоджений внаслідок обстрілів.

У Департаменті подякували художникам та зазначили, що їхня робота є проявом поваги до всіх, хто захищає Україну.