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26.09.2023  20:16   Дмитро Колонєй

Загарбники поранили літнього чоловіка під час обстрілу Харківщини

Внаслідок ворожого артобстрілу мирного міста Харківщини поранено місцевого жителя.

Поранили літнього чоловіка під час обстрілу Харківщини загарбники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 26 вересня 202 року ворог вчергове обстріляв м. Вовчанськ. За попередніми даними, обстріл здійснювався за артилерії.
 
 
Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та автомобіль. Отримав поранення 64-річний цивільний чоловік. Його госпіталізовано до лікарні.
 
Поранили літнього чоловіка під час обстрілу Харківщини загарбники
 
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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