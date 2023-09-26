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26.09.2023  19:11   Дмитро Колонєй

Окупанти знову посилюють авіаудари по селам Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 26 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Посилюють авіаудари по селам Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунків Стариця і Гатище Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 5 селищ Харківщини: Уди, Вовчанськ, Бударки, Вільхуватка, Бологівка.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів неподалік Синьківки та Куп'янська Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали райони 3 населених пунктів  Харківської області: Синьківка, Табаївка, Берестове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 вересня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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