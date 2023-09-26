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26.09.2023  18:39   Дмитро Колонєй

Стало відомо, як готується Київський район Харкова до опалювального сезону

Про хід підготовки розповіли тепловики Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП "ХТМ", начальник Київскої філії Вадим Хорольський розповів, що цього року комунальники повністю міняють побудовану в 1960-х роках магістраль, яка подає тепло в нагірну частину району. Також до пуску підготували районну котельню, яка торік значно постраждала внаслідок обстрілу. З 18 вересня 2023 року вона вже подає гарячу воду.
 
 
З локальною котельнею у найвіддаленішому мікрорайоні питання вирішили по-іншому - встановили там чотири блочно-модульні котельні, які можуть працювати від генератора під час блекаутів.
 
За словами Вадима Хорольського, автономність джерел теплопостачання - головна мета наступного опалювального сезону. Зокрема, для котельні лікарняного комплексу передбачили одразу два варіанти альтернативного живлення: крім дизельного генератора, вона отримуватиме енергію ще й від власної міні-ТЕЦ. Зараз комунальники проводять останній етап реконструкції котельні - заміну розподільчих тепломереж.
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов повідомив наскільки готовий Харків до опалювального сезону.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  опалювальний сезон, тепло, харків
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