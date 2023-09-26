26.09.2023 18:39 Дмитро Колонєй

Стало відомо, як готується Київський район Харкова до опалювального сезону

Про хід підготовки розповіли тепловики Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП "ХТМ", начальник Київскої філії Вадим Хорольський розповів, що цього року комунальники повністю міняють побудовану в 1960-х роках магістраль, яка подає тепло в нагірну частину району. Також до пуску підготували районну котельню, яка торік значно постраждала внаслідок обстрілу. З 18 вересня 2023 року вона вже подає гарячу воду.

З локальною котельнею у найвіддаленішому мікрорайоні питання вирішили по-іншому - встановили там чотири блочно-модульні котельні, які можуть працювати від генератора під час блекаутів.

За словами Вадима Хорольського, автономність джерел теплопостачання - головна мета наступного опалювального сезону. Зокрема, для котельні лікарняного комплексу передбачили одразу два варіанти альтернативного живлення: крім дизельного генератора, вона отримуватиме енергію ще й від власної міні-ТЕЦ. Зараз комунальники проводять останній етап реконструкції котельні - заміну розподільчих тепломереж.