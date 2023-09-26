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26.09.2023  13:45   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов повідомив наскільки готовий Харків до опалювального сезону

Не все залежить від наших комунальних підприємств, але ми робимо все для того, щоб нормально пройти опалювальний сезон, який, я вважаю, буде дуже важким.

 
Про це сьогодні, 26 вересня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
Готовність міста Харкова до опалювального сезону складає зараз 91%.
 
За словами мера міста, те, як Харків переживе цю зиму, в першу чергу залежатиме від воєнної ситуації.
 
«Не все залежить від наших комунальних підприємств, але ми робимо все для того, щоб нормально пройти опалювальний сезон, який, я вважаю, буде дуже важким. «Теплові мережі» та «Водоканал» працюють практично цілодобово.
 
 
На сьогодні готовність складає 91%, але, впевнений, до початку опалювального сезону будемо готові на всі 100%. Ми переклали багато трубопроводів, привели до ладу котельні, ТЕЦ і робимо  все, щоб взимку харків’яни були з теплом та водою», - наголосив Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківське комунальне підприємство запрошує на роботу.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків, ігор терехов
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