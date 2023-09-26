26.09.2023 13:45 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов повідомив наскільки готовий Харків до опалювального сезону

Не все залежить від наших комунальних підприємств, але ми робимо все для того, щоб нормально пройти опалювальний сезон, який, я вважаю, буде дуже важким.

Про це сьогодні, 26 вересня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Готовність міста Харкова до опалювального сезону складає зараз 91%.

За словами мера міста, те, як Харків переживе цю зиму, в першу чергу залежатиме від воєнної ситуації.

«Не все залежить від наших комунальних підприємств, але ми робимо все для того, щоб нормально пройти опалювальний сезон, який, я вважаю, буде дуже важким. «Теплові мережі» та «Водоканал» працюють практично цілодобово.

На сьогодні готовність складає 91%, але, впевнений, до початку опалювального сезону будемо готові на всі 100%. Ми переклали багато трубопроводів, привели до ладу котельні, ТЕЦ і робимо все, щоб взимку харків’яни були з теплом та водою», - наголосив Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківське комунальне підприємство запрошує на роботу.