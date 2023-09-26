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26.09.2023  14:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили чоловіка, який переховувався від виконання судового вироку

У 2021 році зловмисник в громадському місці посварився з чоловіком і побив його.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
26 вересня на блокпосту в місті Харків під час перевірки документів працівники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області виявили 31-річного чоловіка, який з липня 2021 року переховувався від виконання судового вироку за скоєння хуліганства.
 
У травні 2021 року в громадському місті на вулиці Шариковій у чоловіка раптово виник конфлікт з іншим чоловіком. В результаті зловмисник наніс  опоненту кілька ударів кулаками по голові та тулубу.
 
7 липня 2021 року місцевий районний суд виніс вирок чоловіку, але зловмисник відразу почав переховуватись від відбування призначеного покарання та був оголошений у розшук ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області.
 
Наразі розшукуваний затриманий з метою подальшого направлення до місць позбавлення волі для відбування покарання у вигляді арешту.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що викрито колаборанта, який влаштувався полиціянтом до окупантів.
 
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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