26.09.2023 14:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили чоловіка, який переховувався від виконання судового вироку

У 2021 році зловмисник в громадському місці посварився з чоловіком і побив його.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

26 вересня на блокпосту в місті Харків під час перевірки документів працівники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області виявили 31-річного чоловіка, який з липня 2021 року переховувався від виконання судового вироку за скоєння хуліганства.

У травні 2021 року в громадському місті на вулиці Шариковій у чоловіка раптово виник конфлікт з іншим чоловіком. В результаті зловмисник наніс опоненту кілька ударів кулаками по голові та тулубу.

7 липня 2021 року місцевий районний суд виніс вирок чоловіку, але зловмисник відразу почав переховуватись від відбування призначеного покарання та був оголошений у розшук ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області.

Наразі розшукуваний затриманий з метою подальшого направлення до місць позбавлення волі для відбування покарання у вигляді арешту.