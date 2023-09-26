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26.09.2023  13:08   Рита Парфенова

Викрито колаборанта, який влаштувався полиціянтом до окупантів

Мешканцю Куп'янська, який на службі у росіян вилучав мисливську зброю у населення, повідомлено про підозру.

Новини Харкова: викрито чергового колаборанта з Куп’янська

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, під час тімчасової окупації м. Куп’янськ військовими рф місцевий мешканець знайшов роботу в псевдоправоохоронному органі, створеному окупантами. Чоловік добровільно обійняв посаду «и. о. инспектора разрешительной системы отделения общественной безопасности Управления внутренних дел ВГА Харьковской области».

У період з червня по вересень минулого року колаборант, виконуючи трудові обов’язки, забезпечував пропускний режим на блокпостах, облаштованих російськими військовими на території Куп’янська. Також він перевіряв наявність дозвільних документів на зберігання мисливської зброї у місцевих мешканців. Чоловік проводив відповідні перевірки і займався вилученням зброї і бойових припасів у населення, після чого передавав вилучене представникам рф.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 42-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Раніше РЕДПОСТ писав, оголошено вирок колаборанту, який працював охоронцем на окупованій частині Харківщини.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
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