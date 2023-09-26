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26.09.2023  13:30   Віталій Хінєвіч

Фахівці провели моніторинг рівнів електромагнітного випромінювання у Харкові

Електромагнітні хвилі різних діапазонів, в тому числі радіочастотних, існують в природі, утворюючи постійний природний фон.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.
 
Важливе гігієнічне значення для забезпечення належних умов життєдіяльності людини має стан електромагнітної ситуації в населених місцях. 
 
З метою здійснення контролю дотримання гігієнічних норм фахівцями лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів Харківського центру контролю та профілактики хвороб щоквартально проводяться вимірювання рівнів електромагнітного випромінювання в місцях розміщення радіотехнічних об’єктів на території м. Харкова. 
 
За даними моніторингових досліджень, які проведено  за поточний період 2023 року, максимальні значення щільності потоку енергії не  перевищують  2,5 мкВт/см2  при  гранично допустимому рівні, який згідно з наказом МОЗ України  від 30.11.2020 № 2760, становить 100 мкВт/см2 . 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 26 вересня.
 
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харків
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