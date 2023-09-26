26.09.2023 13:30 Віталій Хінєвіч

Фахівці провели моніторинг рівнів електромагнітного випромінювання у Харкові

Електромагнітні хвилі різних діапазонів, в тому числі радіочастотних, існують в природі, утворюючи постійний природний фон.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

Важливе гігієнічне значення для забезпечення належних умов життєдіяльності людини має стан електромагнітної ситуації в населених місцях.

З метою здійснення контролю дотримання гігієнічних норм фахівцями лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів Харківського центру контролю та профілактики хвороб щоквартально проводяться вимірювання рівнів електромагнітного випромінювання в місцях розміщення радіотехнічних об’єктів на території м. Харкова.

За даними моніторингових досліджень, які проведено за поточний період 2023 року, максимальні значення щільності потоку енергії не перевищують 2,5 мкВт/см2 при гранично допустимому рівні, який згідно з наказом МОЗ України від 30.11.2020 № 2760, становить 100 мкВт/см2 .