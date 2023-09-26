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26.09.2023  14:30   Віталій Хінєвіч

У Харківській області з батьків, які не платили аліменти дітям, стягнули сотні тисяч гривень

На Харківщині кількість неплатників аліментів зменшується як в обласному центрі, так і в районах.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
 
До прикладу, завдяки заходам примусового характеру від фахівців Кегичівського відділу державної виконавчої служби донька отримала 86 тисяч заборгованих батьком коштів. Визначальним для довгоочікуваної сплати став арешт рахунків чоловіка.
 
Ще один випадок – понад 135 тисяч гривень аліментів, примусово повернутих спеціалістами Балаклійського відділу ДВС неповнолітньому хлопчику, про якого тато зобов’язувався піклуватися в судовому порядку.
 
Понад 250 тисяч гривень було стягнуто з арештованих рахунків мешканця обласного центру, який тривалий час відмовлявся сплачувати дитячі кошти. Успішно завершили це провадження фахівці Індустріального відділу державної виконавчої служби міста Харків.
 
Нагадаємо, що у разі прострочення неплатником щомісячних перерахувань законодавством також передбачена сплата штрафних санкцій, зокрема:
 
  • за 1 рік несплати – 20 %;
  • за 2 роки – 30%; 
  • за 3 роки – 50%. 
Дія воєнного стану цю норму не скасовує.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі чоловік сплатив понад 200 тисяч гривень аліментів.
 
Источник:   Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
 Тэги:  харків, аліменти
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