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16.06.2023  13:20   Віталій Хінєвіч

В Ізюмському районі чоловік сплатив понад 200 тисяч гривень аліментів

Правники застосували до особи заходи примусового впливу.

аліменти
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
 
У мешканця Ізюмського району Харківщини, який фінансово не забезпечував двох дітей, було невиконане судове рішення та понад 205 тисяч гривень аліментного боргу.
 
«Вирішити самостійно ці проблеми чоловік не збирався, тому правники застосували заходи примусового впливу.
 
Завдяки санкціям фахівців Ізюмського відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції батько позбувся права:
 
  • керувати транспортними засобами;
  • користуватися зброєю;
  • полювати;
  • виїжджати за кордон.
Окрім того, неплатник втратив можливість користуватися коштами на банківських рахунках та укладати правочини з майном, яке потребує державної реєстрації. 
 
Ці обмеження позбавили чоловіка бажання нехтувати судовими приписами та уникати батьківських обов’язків – заборгованість була погашена у повному обсязі»,- йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янка сплатила понад 187 тисяч гривень боргу за аліменти.
 
Источник:   Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
 Тэги:  харків, аліменти
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