16.06.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

Сапери на Харківщині за добу знищили 216 одиниць ворожих мін

За минулу добу 15 червня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 12 га території, а також 13 км ліній електропередач.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Роботи проводились у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області. Саперами виявлено та знешкоджено 216 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

До робіт залучалися 32 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 163 саперів та 64 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки ДСНС обстежили близько 3050 га території, 277 км автомобільних доріг, 1923 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 70 тис. 739 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу Харківської області.