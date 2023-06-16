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16.06.2023  09:20   Віталій Хінєвіч

Рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу Харківської області

Протягом доби з 15 червня по 16 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
15 червня о 21:55 надійшла інформація про пожежу, спричинену ворожим обстрілом, у м. Куп’янськ. Горіла трава на відкритій території на площі 70 м.кв. Також було пошкоджено 2 житлових будинки та господарча будівля. Пожежу гасили 3 оперативні рятувальні підрозділи 14-ї та 44-ї ДРПЧ. Вогонь ліквідовано о 22:10.
 
Також о 08:40 рятувальники 33-ї ДРПП виїхали до обстріляного напередодні ворогом с. Липці Харківського району з метою обстеження території та допомоги людям. Виявлені пошкодження вікон житлового будинку та двох господарських споруд. Жертв та постраждалих немає.
 
Загалом рятувальниками було здійснено 22 оперативних виїзди, з яких:
 
  • 9 – на ліквідацію пожеж, з них 1 трапилась внаслідок ворожого обстрілу;
  • 1 – на перевірку після обстрілів;
  • 12 – для надання допомоги населенню;
  • 1 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Північній Салтівці сталася пожежа у багатоповерхівці.

Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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