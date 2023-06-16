16.06.2023 09:20 Віталій Хінєвіч

Рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу Харківської області

Протягом доби з 15 червня по 16 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

15 червня о 21:55 надійшла інформація про пожежу, спричинену ворожим обстрілом, у м. Куп’янськ. Горіла трава на відкритій території на площі 70 м.кв. Також було пошкоджено 2 житлових будинки та господарча будівля. Пожежу гасили 3 оперативні рятувальні підрозділи 14-ї та 44-ї ДРПЧ. Вогонь ліквідовано о 22:10.

Також о 08:40 рятувальники 33-ї ДРПП виїхали до обстріляного напередодні ворогом с. Липці Харківського району з метою обстеження території та допомоги людям. Виявлені пошкодження вікон житлового будинку та двох господарських споруд. Жертв та постраждалих немає.

Загалом рятувальниками було здійснено 22 оперативних виїзди, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, з них 1 трапилась внаслідок ворожого обстрілу;

1 – на перевірку після обстрілів;

12 – для надання допомоги населенню;

1 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Північній Салтівці сталася пожежа у багатоповерхівці.