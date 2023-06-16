16.06.2023 09:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові викрито держвиконавця, який пропонував за гроші швидко вирішити «питання»

Досудовим розслідуванням встановлено, що державний виконавець одного з відділів ДВС у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вирішив «підзаробити» грошей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що до нього звернулись боржник та представник стягувача із заявою про закриття виконавчих проваджень у зв’язку із закриттям боргу з метою виключення боржника з Єдиного реєстру боржників та змоги в подальшому вільно розпоряджатися наявним у нього майном.

Держвиконавець повідомив, що по виконавчих провадженнях маються складнощі, та запропонував швидке вирішення «проблеми».

Так, службовець зазначив, що може прийняти рішення про закриття наявних у нього виконавчих проваджень з метою подальшого виключення боржника з відповідного державного реєстру.

Держвиконавець висловив вимогу передати йому неправомірну вигоду в сумі понад 1500 доларів США за «вирішення питання», щоб закрити виконавчі провадження та виключити особу з Єдиного реєстру боржників. Це сприяло би тому, що з майна боржника знімався арешт, він міг вільно їм розпоряджатися.

Проте отримати бажане підозрюваному не вдалось: правоохоронці викрили його.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.