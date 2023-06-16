    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові викрито держвиконавця, який пропонував за гроші швидко вирішити «питання»
16.06.2023  09:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові викрито держвиконавця, який пропонував за гроші швидко вирішити «питання»

Досудовим розслідуванням встановлено, що державний виконавець одного з відділів ДВС у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вирішив «підзаробити» грошей.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що до нього звернулись боржник та представник стягувача із заявою про закриття виконавчих проваджень у зв’язку із закриттям боргу з метою виключення боржника з Єдиного реєстру боржників та змоги в подальшому вільно розпоряджатися наявним у нього майном. 
 
Держвиконавець повідомив, що по виконавчих провадженнях маються складнощі, та запропонував швидке вирішення «проблеми». 
 
Так, службовець зазначив, що може прийняти рішення про закриття наявних у нього виконавчих проваджень з метою подальшого виключення боржника з відповідного державного реєстру.
 
Держвиконавець висловив вимогу передати йому неправомірну вигоду в сумі понад 1500 доларів США за «вирішення питання», щоб закрити виконавчі провадження та виключити особу з Єдиного реєстру боржників. Це сприяло би тому, що з майна боржника знімався арешт, він міг вільно їм розпоряджатися. 
 
Проте отримати бажане підозрюваному не вдалось: правоохоронці викрили його. 
 
Досудове розслідування проводить СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканцю Харківщини, який заявляв, що «росія тут назавжди», повідомлено про підозру.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.06 Надзвичайні події У Харківській області поліцейські виявили порушників правил дорожнього руху 15.06 Надзвичайні події У метрополітені Харкова поліцейські виявили людей, які перебували в розшуку 14.06 Надзвичайні події Поліцейські у Харкові склали 15 протоколів про адміністративне правопорушення щодо неповнолітніх
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 