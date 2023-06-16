16.06.2023 10:15 Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 16 червня

За минулу добу офіційно зареєстровано 10 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 14 випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 299 осіб. Одужало 314 426 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 477 осіб.

За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 15 червня.