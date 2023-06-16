Через ворожі обстріли Харківщини пошкоджено будинки, сталися пожежі

Намагайтеся менше траплятися начальству на очі: сьогодні воно буде налаштоване жорстко та авторитарно.

Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари закриють небо у Харкові вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.