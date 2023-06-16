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16.06.2023  09:05   Віталій Хінєвіч

Через ворожі обстріли Харківщини пошкоджено будинки, сталися пожежі

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

обстріл
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зокрема, ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів: Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Бударки, Новомлинськ, Масютівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка та інших.
 
У селі Липці Харківського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено вікна житлового будинку та 2 господарські споруди. 
 
Внаслідок обстрілу міста Куп'янськ пошкоджено 2 житлових будинки, залізнична зупинка та господарча будівля, сталася пожежа.
 
За добу постраждалих серед цивільного населення Харківщини не зафіксовано.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області поліцейські виявили порушників правил дорожнього руху.
 
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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