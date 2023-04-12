12.04.2023 14:30 Віталій Хінєвіч

Харків'янка сплатила понад 187 тисяч гривень боргу за аліменти

Мати з Харкова, що має трьох дітей, тривалий час не сплачувала аліментні кошти, через що утворився борг у розмірі понад 187 тисяч гривень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Інтереси двох синів та доньки забезпечили правники Холодногірсько-Новобаварського відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Фахівці обмежили громадянку в деяких правах та внесли відомості про неї до Єдиного реєстру боржників.

У результаті харків’янка погасила у повному обсязі заборгованість, діти отримали належні їм кошти, а фахівці юстиції зняли раніше накладені заборони та прибрали з реєстру її дані.



