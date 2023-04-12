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12.04.2023  14:30   Віталій Хінєвіч

Харків'янка сплатила понад 187 тисяч гривень боргу за аліменти

Мати з Харкова, що має трьох дітей, тривалий час не сплачувала аліментні кошти, через що утворився борг у розмірі понад 187 тисяч гривень.

аліменти
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
 
Інтереси двох синів та доньки забезпечили правники Холодногірсько-Новобаварського відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
 
Фахівці обмежили громадянку в деяких правах та внесли відомості про неї до Єдиного реєстру боржників.
 
У результаті харків’янка погасила у повному обсязі заборгованість, діти отримали належні їм кошти, а фахівці юстиції зняли раніше накладені заборони та прибрали з реєстру її дані.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік виплатив понад 270 тисяч гривень аліментів.
 

Источник:   Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
 Тэги:  події, харків, аліменти
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