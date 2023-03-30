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30.03.2023  11:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік виплатив понад 270 тисяч гривень аліментів

Якби боржник продовжував ігнорувати виконання свого фінансового зобов’язання, то стосовно нього діяли деякі законні обмеження.

аліменти
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
 
Повідомляється, що понад 270 тисяч гривень, після 7 років очікування отримав неповнолітній харків’янин від власного батька.
 
Головною мотивацією для сплати всієї суми коштів стало бажання чоловіка позбутися правових обмежень, які застосували фахівці Холодногірсько-Новобаварського відділу державної виконавчої служби у місті Харків Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
 
Якби боржник продовжував ігнорувати виконання свого фінансового зобов’язання, то винесені раніше правниками постанови й надалі забороняли б йому:
 
  • укладати правочини з майном, котре потребує державної реєстрації;
  • користуватися банківським рахунком; 
  • перетинати державний кордон;
  • керувати транспортними засобами;
  • користуватися зброєю;
  • полювати.
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янин сплатить майже 200 тисяч гривень на утримання дитини.
 

Источник:   Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
 Тэги:  харків, аліменти
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