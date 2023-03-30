30.03.2023 12:03 Рита Парфенова

Чорного лісоруба затримали на Харківщині

На Харківщині правоохоронці продовжують боротьбу з незаконною вирубкою лісів.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську прокуратуру, в січні 2023 року 41-річний чоловік прибув до лісосмуги, розташованої поблизу с. Козіївка Богодухівського району та, не маючи спеціального дозволу для використання лісових ресурсів, за допомогою бензопили вирубав дуби.



Правоохоронці викрили чорного лісоруба, коли він вантажив зрубану деревину до мотоблоку.



Сума шкоди, завданої діями підозрюваного, складає майже 150 тис. грн.



Порушнику повідомлено про підозру за фактом незаконної порубки дерев, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).



Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.







