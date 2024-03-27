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27.03.2024  12:27   Рита Парфенова

Під суд піде мастер лісу, який допустив незаконну вирубку на Харківщині

Харківська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо співробітника лісгоспу за порушення службових обов'язків, що призвели до серйозних наслідків.

майстер лісу

Як  повідомляє РЕДПОСТ, обвинувачений, майстер лісу з лісництва «Зачепилівське» державного підприємства «Красноградське лісове господарство», не здійснив контроль за дотриманням лісового законодавства та не забезпечив захист лісу від незаконних рубок.

За даними слідства, лісгосп надав дозвіл на вибіркову санітарну рубку лише пошкоджених дерев, але разом з ними було вирубано й абсолютно здорові дерева. Майстер лісу не вжив відповідних заходів, щоб запобігти цьому порушенню.

Незаконна вирубка обійшлась державі у понад 600 тисяч гривень. Майстра лісу судитимуть у Красноградському районному суді Харківської області, за ч. 2 ст. 367 КК України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що28-річний мешканець міста Богодухів вирішив заробляти на життя збутом незаконно зрубаної деревини.
Тэги:  вирубка лісу, харків
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