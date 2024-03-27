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27.03.2024  11:58   Рита Парфенова

Харків'яни частіше застрягають у ліфтах: звернення «Харківміськліфту»

Мешканців Харкова закликають не користоватися ліфтами без потреби.


Фото: ХМР

ліфт

Як повідомляє РЕДПОСТ, КСП «Харківміськліфт» закликає мешканців Харкова утриматися від використання ліфтів за 30-40 хвилин до запланованого відключення електроенергії через можливі відхилення в графіках.

Після відключення електропостачання збільшилась кількість викликів на розблокування дверей ліфтових кабін, тому фахівці радять уникати непотрібного користування ліфтами.

Якщо хтось застряг у ліфті, він повинен негайно викликати аварійну бригаду за допомогою кнопки виклику диспетчера або зателефонувати за номером: (057) 725-25-25. Такі заходи допоможуть уникнути непередбачених ситуацій та забезпечити безпеку під час користування ліфтами.

Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що після введення графіків відключень енергопостачання в кожному з районів міста Харкова можуть виникати неточності в їх дотриманні.

 

Тэги:  ліфт, харків, відключення світла
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