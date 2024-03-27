Харків'яни частіше застрягають у ліфтах: звернення «Харківміськліфту»

Як повідомляє РЕДПОСТ, КСП «Харківміськліфт» закликає мешканців Харкова утриматися від використання ліфтів за 30-40 хвилин до запланованого відключення електроенергії через можливі відхилення в графіках.
Після відключення електропостачання збільшилась кількість викликів на розблокування дверей ліфтових кабін, тому фахівці радять уникати непотрібного користування ліфтами.
Якщо хтось застряг у ліфті, він повинен негайно викликати аварійну бригаду за допомогою кнопки виклику диспетчера або зателефонувати за номером: (057) 725-25-25. Такі заходи допоможуть уникнути непередбачених ситуацій та забезпечити безпеку під час користування ліфтами.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що мер Харкова Ігор Терехов зазначив
, що після введення графіків відключень енергопостачання в кожному з районів міста Харкова можуть виникати неточності в їх дотриманні.