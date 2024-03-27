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27.03.2024  11:31   Рита Парфенова

Поліцейські затримали автомобиль у розшуку: як пройшлу доба на Харківщині

Протягом останньої доби поліцейські у Харкові відреагували на 1390 викликів від громадян, що вимагало оперативної реакції.

поліція

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, всі звернення були оперативно опрацьовані правоохоронцями.

Також зафіксовано доставку для перевірки трьох осіб, підозрюваних у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та пропагандистської діяльності.

На блокпостах області правоохоронці та військові перевірили понад 3210 транспортних засобів для запобігання незаконному ввезенню зброї та наркотиків у населені пункти.

У ході роботи було виявлено та затримано шість осіб з незаконними наркотиками, які були вилучені з обігу.

Під час патрулювання 26 березня поліцейські полку поліції особливого призначення виявили та зупинили автомобіль «Hyundai Elantra», за кермом якого перебував чоловік 1975 року народження. Під час перевірки виявлено, що цей транспортний засіб перебуває у розшуку державної виконавчої служби. Ініціатор розшуку був проінформований про цю подію для подальших дій.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 27 березня 2024 року.

 

 

 

Тэги:  поліція, харків
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