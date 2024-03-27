Поліцейські затримали автомобиль у розшуку: як пройшлу доба на Харківщині

Під час патрулювання 26 березня поліцейські полку поліції особливого призначення виявили та зупинили автомобіль «Hyundai Elantra», за кермом якого перебував чоловік 1975 року народження. Під час перевірки виявлено, що цей транспортний засіб перебуває у розшуку державної виконавчої служби. Ініціатор розшуку був проінформований про цю подію для подальших дій.

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