27.03.2024 08:04 Рита Парфенова
Сили оборони відбили атаку ворога на Харківщині
На Куп'янському напрямку наші військові успішно відбили спроби окупанта просунутись.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
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на Куп’янському напрямку ворог здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.
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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області. Під артилерійським вогнем були понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
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