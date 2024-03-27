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27.03.2024  08:24   Рита Парфенова

Збірна України вийшла у фінал Евро-2024

Збірна України по футболу перемогла Ісландію та вийшла на Євро-2024!

Збірна України вийшла у фінал Евро-2024

Про перемогу наших футболістів у своєму телеграм-каналі написав міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Наша українська збірна зробила неймовірне – вирвала перемогу у боротьбі з командою Ісландії, завершивши матч із рахунком 2:1!

Сьогодні ми святкуємо не тільки вихід на ЄВРО-2024, а й дух непереможності, який живе в кожному з нас», – йдеться у повідомленні.

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Українська збірна з футболу здобула перемогу з рахунком 2:1 у важливому матчі. Гол Гудмундссона на 30-й хвилині не став перешкодою для наших футболістів, які відповіли голами Циганкова та Мудрика.

Ця перемога дозволила нашій збірній потрапити у фінальну частину чемпіонату Європи. Україна опинилась у групі E, де зіграє проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії.

Раніше РЕДПОСТ писав, що , «Харківські пантери» стали чемпіонками України сезону 2023-2024 рр.

 

Тэги:  футбол, євро-2024, україна
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