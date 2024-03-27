Збірна України вийшла у фінал Евро-2024

Збірна України по футболу перемогла Ісландію та вийшла на Євро-2024!
Про перемогу наших футболістів у своєму телеграм-каналі написав міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
«Наша українська збірна зробила неймовірне – вирвала перемогу у боротьбі з командою Ісландії, завершивши матч із рахунком 2:1!
Сьогодні ми святкуємо не тільки вихід на ЄВРО-2024, а й дух непереможності, який живе в кожному з нас», – йдеться у повідомленні.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Українська збірна з футболу здобула перемогу з рахунком 2:1 у важливому матчі. Гол Гудмундссона на 30-й хвилині не став перешкодою для наших футболістів, які відповіли голами Циганкова та Мудрика.
Ця перемога дозволила нашій збірній потрапити у фінальну частину чемпіонату Європи. Україна опинилась у групі E, де зіграє проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії.
Раніше РЕДПОСТ писав, що , «Харківські пантери» стали чемпіонками України сезону 2023-2024 рр.
Комментариев: 0
Шанси у ваших руках, плануйте відповідальні справи та переговори.
Ранкові хмари затримаються у Харкові до вечора, а потім розсіються. Без опадів.
Щороку 27 березня відзначається міжнародне професійне свято всіх працівників театру.
влажность:
давление:
ветер: