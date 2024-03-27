27.03.2024 08:47 Рита Парфенова

Окупанти обстрілюють Харків ракетами, область з РЗСВ та шахедами: ситуація на ранок 27 березня

Чотири цивільних мешканця отримали поранення внаслідок обстрілів з боку військовіх рф протягом минулох доби.



Фото: ХОВА

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ХОВА, атаки ворожої артилерії та мінометів охопили близько 15 населених пунктів на території Харківської області, зокрема Синьківку, Степову Новоселівку, Котлярівку та інші. Населені пункти Новоєгорівка, Іванівка та Кислівка відчули на собі удари з повітря.

Зафіксовані руйнування:

село Одноробівка Богодухівського району. 26 березня о 08:45 ворог обстріляв село з РСЗВ «Град». Постраждалі та руйнування відсутні.

26 березня о 08:45 ворог обстріляв село з РСЗВ «Град». Постраждалі та руйнування відсутні. село Олександрівка Богодухівського району. 26 березня о 08:45 ворог обстріляв село з РСЗВ «Град», внаслідок якого пошкоджено будівлю місцевої установи, 9 приватних будинків, 2 приватних автомобілі, будівлю закладу освіти. Отримала поранення 56-річна жінка.

26 березня о 08:45 ворог обстріляв село з РСЗВ «Град», внаслідок якого пошкоджено будівлю місцевої установи, 9 приватних будинків, 2 приватних автомобілі, будівлю закладу освіти. Отримала поранення 56-річна жінка. місто Харків. 26 березня об 11:40 відбувся обстріл крилатою ракетою Х-35У. Пошкоджено будівлю комунального закладу та багатоквартирний будинок. Постраждав 64-річний охоронець, без госпіталізації.

місто Куп'янськ. 26 березня о 15:40 відбувся ворожий обстріл з РСЗВ «Ураган», внаслідок якого було пошкоджено приватний будинок, будівлю молочноконсервного комбінату. Травмовано 55-річного чоловіка.

27 березня о 0:30 внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарська споруда. Без постраждалих.

26 березня о 15:40 відбувся ворожий обстріл з РСЗВ «Ураган», внаслідок якого було пошкоджено приватний будинок, будівлю молочноконсервного комбінату. Травмовано 55-річного чоловіка. 27 березня о 0:30 внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарська споруда. Без постраждалих. місто Ізюм. 27 березня о 03:15 ворог атакував мусто БПЛА «Шахед», внаслідок чого пошкоджено будівлю закладу освіти та приватний будинок. Поранення отримав 62-річний охоронець, без госпіталізації.

27 березня о 03:15 ворог атакував мусто БПЛА «Шахед», внаслідок чого пошкоджено будівлю закладу освіти та приватний будинок. Поранення отримав 62-річний охоронець, без госпіталізації. село Чорнолозка Красноградського району. 27 березня о 4:50 у внаслідок ворожого ракетного обстрілу без світла залишилося 78 абонентів. Без постраждалих.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 27 березня 2024 року.