На блокпостах Харкова службові собаки виявлять зброю та наркотики

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на 5-ту Слобожанську бригаду, за два тижні березня службові собаки допомогли вилучити наступне у правопорушників:

пістолет ПМ - 1 шт.;

кулемет ПКМ - 1 шт.;

набої калібру 5,45 мм - 2752 шт.;

набої калібру 5,56 мм - 28 шт.;

набої калібру 7,62 мм - 822 шт.;

набої калібру 12,7 мм - 579 шт.;

інші набої - 59 шт.;

гранати різних видів – 16 шт.;

універсальні запалювачі Віцені та Беднякова - 2 шт.;

рослинна речовина сіро-зеленого кольору (канабіс) - 68 г;

кристалічна речовина (сіль) - 18 г;

фармацевтичні препарати обмеженого обігу - 35 упаковок;

морфій - 4 ампули;

прилади для випарювання наркотичних речовин - 3 шт.

По кожному випадку правопорушення на місце події виїжджали слідчо-оперативні групи Національної поліції України. На даний момент відкрито 12 кримінальних справ за статтею 263 ККУ та 10 кримінальних справ – за статтею 309 ККУ.

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