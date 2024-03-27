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27.03.2024  09:20   Рита Парфенова

На блокпостах Харкова службові собаки виявлять зброю та наркотики

Кінологи з 5-ї Слобожанської бригади продовжують нести важку службу на блок-постах у Харкові цілодобово, з метою запобігання незаконному обігу зброї та наркотичних засобів.

блокпост

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на 5-ту Слобожанську бригаду, за два тижні березня службові собаки допомогли вилучити наступне у правопорушників:

  • пістолет ПМ - 1 шт.;
  • кулемет ПКМ - 1 шт.;
  • набої калібру 5,45 мм - 2752 шт.;
  • набої калібру 5,56 мм - 28 шт.;
  • набої калібру 7,62 мм - 822 шт.;
  • набої калібру 12,7 мм - 579 шт.;
  • інші набої - 59 шт.;
  • гранати різних видів – 16 шт.;
  • універсальні запалювачі Віцені та Беднякова - 2 шт.;
  • рослинна речовина сіро-зеленого кольору (канабіс) - 68 г;
  • кристалічна речовина (сіль) - 18 г;
  • фармацевтичні препарати обмеженого обігу - 35 упаковок;
  • морфій - 4 ампули;
  • прилади для випарювання наркотичних речовин - 3 шт.

По кожному випадку правопорушення на місце події виїжджали слідчо-оперативні групи Національної поліції України. На даний момент відкрито 12 кримінальних справ за статтею 263 ККУ та 10 кримінальних справ – за статтею 309 ККУ.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 27 березня 2024 року.

 

 

Тэги:  кінолог, харків
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