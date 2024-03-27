На блокпостах Харкова службові собаки виявлять зброю та наркотики

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на 5-ту Слобожанську бригаду, за два тижні березня службові собаки допомогли вилучити наступне у правопорушників:
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пістолет ПМ - 1 шт.;
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кулемет ПКМ - 1 шт.;
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набої калібру 5,45 мм - 2752 шт.;
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набої калібру 5,56 мм - 28 шт.;
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набої калібру 7,62 мм - 822 шт.;
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набої калібру 12,7 мм - 579 шт.;
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інші набої - 59 шт.;
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гранати різних видів – 16 шт.;
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універсальні запалювачі Віцені та Беднякова - 2 шт.;
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рослинна речовина сіро-зеленого кольору (канабіс) - 68 г;
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кристалічна речовина (сіль) - 18 г;
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фармацевтичні препарати обмеженого обігу - 35 упаковок;
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морфій - 4 ампули;
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прилади для випарювання наркотичних речовин - 3 шт.
По кожному випадку правопорушення на місце події виїжджали слідчо-оперативні групи Національної поліції України. На даний момент відкрито 12 кримінальних справ за статтею 263 ККУ та 10 кримінальних справ – за статтею 309 ККУ.
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