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27.03.2024  09:47   

Харківщина на ранок 27 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом останніх 24 годин рятувальники 57 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинив ворог.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожежу, викликану воєнними діями, підрозділи ДСНС гасили в місті Ізюм. Внаслідок влучання БПЛА в будівлю цивільної інфраструктури сталося загоряння на площі 3 кв.м. Постраждав чоловік, 1962 року народження. Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

Загалом протягом доби з 26 по 27 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 63 оперативних виїзди, з яких:

  • 57 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожими обстрілами;
  • 1 – на перевірку після обстрілу;
  • 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 3 – на допомогу населенню;

Загалом минулої доби вогнеборці ліквідували 39 пожеж в екосистемах на загальній площі 17,5 га.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 27 березня 2024 року.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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