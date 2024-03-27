Наслідки атаки безпілотників на Ізюм показали в прокуратурі (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням Прокуратуру Харківської області, 27 березня близько 3:15 ворог здійснив атаку безпілотниками по м. Ізюм.

В результаті удару БПЛА були пошкоджені гімназія та прилеглі житлові будинки. Постраждалий – 62-річний цивільний чоловік, який є охоронцем вказаного освітнього закладу.

Уламки трьох безпілотників були вилучені правоохоронцями. Прокурори та слідчі поліції активно здійснюють усі необхідні дії для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил російської федерації.

На даний момент Ізюмська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), виступаючи процесуальним керівником цієї справи.