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27.03.2024  10:24   Рита Парфенова

Наслідки атаки безпілотників на Ізюм показали в прокуратурі (фото)

Під час атаки безпілотниками по місту Ізюм постраждав мирний житель.

Новини Харкова: ворог ударив безпілотниками по Ізюму

Як  повідомляє РЕДПОСТ з посиланням Прокуратуру Харківської області, 27 березня близько 3:15 ворог здійснив атаку безпілотниками по м. Ізюм.

В результаті удару БПЛА були пошкоджені гімназія та прилеглі житлові будинки. Постраждалий – 62-річний цивільний чоловік, який є охоронцем вказаного освітнього закладу.

Новини Харкова: ворог ударив безпілотниками по Ізюму

Уламки трьох безпілотників були вилучені правоохоронцями. Прокурори та слідчі поліції активно здійснюють усі необхідні дії для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил російської федерації.

На даний момент Ізюмська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), виступаючи процесуальним керівником цієї справи.

Новини Харкова: ворог ударив безпілотниками по Ізюму

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.

Новини Харкова: ворог ударив безпілотниками по Ізюму

Новини Харкова: ворог ударив безпілотниками по Ізюму

 

Тэги:  шахед, харків, агрессия россии
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