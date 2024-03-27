Наслідки атаки безпілотників на Ізюм показали в прокуратурі (фото)

Під час атаки безпілотниками по місту Ізюм постраждав мирний житель.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.
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