27.03.2024 07:30 Рита Парфенова

27 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 27 березня відзначається міжнародне професійне свято всіх працівників театру.





Дата святкування була затверджена у 1961 році делегатами IX конгресу Міжнародного іституту театру (МІТ) при ЮНЕСКО, які виступали ініціаторами щорічного проведення цього заходу.



Слово "театр" походить від давньогрецького слова "театрон", що означає "місце, де дивляться". Зазвичай у театрі грають два найпопулярніших жанру – комедія і трагедія, – символами яких стали символічні театральні маски, відомий символ. Згадка про першу театральну постановку датується 2500 роком до нашої ери. Перша театральна гра відбулася Єгипті, сюжетом послужили образи єгипетської міфології – історії бога Осіріса.



День театру – це справжнє професійне свято численних працівників театру: від акторів, продюсерів, режисерів-постановників та театральних критиків, до світлотехніків, монтувальників, звукорежисерів, білетерів та гардеробників.

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27 березня в Україні професійне свято відзначають працівники інженерно-аеродромної служби Збройних Сил України. День інженерно-аеродромної служби ЗСУ в Україні До їхніх основних завдань входить підтримка аеродромів у постійній експлуатаційній готовності, забезпечення польотів, проведення поточного ремонту льотного поля, рульових доріжок, місць стоянки літаків. Фахівці також готують літальні апарати до польотів, заправляють паливом, киснем, азотом та стисненим повітрям. Яке православне (церковне) свято сьогодні За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять мучениці Матрони. За Юліанським календарем, 27 березня православні християни вшановують образ Пресвятої Богородиці «Феодорівської».

27 березня в Україні професійне свято відзначають працівники інженерно-аеродромної служби Збройних Сил України.



До їхніх основних завдань входить підтримка аеродромів у постійній експлуатаційній готовності, забезпечення польотів, проведення поточного ремонту льотного поля, рульових доріжок, місць стоянки літаків. Фахівці також готують літальні апарати до польотів, заправляють паливом, киснем, азотом та стисненим повітрям.

Православні свята

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять мучениці Матрони.



За Юліанським календарем, 27 березня православні християни вшановують образ Пресвятої Богородиці «Феодорівської».

Народні прикмети

Наші предки цього дня з особливою пошаною ставилися до худоби. На цей період припадає линяння тварин, тому їх виводили у двір, шкрябали та чистили, читали спеціальні слова, щоб вберегти від негараздів.

Що не можна робити 27 березня

Не рекомендують дивитись у дзеркало.

Обережно поводьтеся з гострими предметами.

Не варто колоти дрова і точити ножі.

Сьогодні не можна ходити на полювання.

Також цього дня

У 1512 році іспанський дослідник Хуан Понс де Леон відкрив Флориду.



1793 – Катерина ІІ видала маніфест про включення Правобережної України до складу Росії.



1845 – народився Вільгельм Конрад Рентген, німецький фізик, перший лауреат Нобелівської премії 1901 року у галузі фізики.



1854 - Англія та Франція оголосили війну Росії, що дало початок Кримській війні.



1855 – у США запатентовано гас.



1860 – житель Нью-Йорка Майкл Л. Бірн запантетував штопор.



1871 – народився Генріх Манн, німецький письменник («Учитель Гнус», «Вірнопідданий»).



1893 – розпочала роботу перша у світі телефонна компанія «Олександр Белл».



1914 – у шпиталі Брюсселя відбулося перше у світі переливання крові.



1914 – Ігор Сікорський на своєму літаку С-6А встановив світовий рекорд швидкості із 4 пасажирами – 106 км/год.



1928 – у Голландії випущено першу у світі поштову марку на футбольну тему.



1942 – народився Майкл Йорк, британський актор, відомий насамперед за своїми ролями у фільмах «Ромео та Джульєтта», «Кабарі» та «Вбивство у Східному експресі».



1943 – Раднарком України ухвалив постанову про створення літературного музею Тараса Шевченка.



1963 – народився Квентін Тарантіно, актор, сценарист, режисер і продюсер («Кримінальне чтиво», «Від заходу сонця до світанку»).



1970 – народилася Мерайя Кері, американська співачка.



1974 – народився Фагот (Олег Михайлюта), фронтмен харківсько-київського гурту «Танок на майдані Конго», телеведучий.



1975 – народилася Стейсі Фергюсон, вокалістка Black Eyed Peas.



1990 – у Лондоні на Бейкер-стріт, 221, відкрився музей Шерлока Холмса.



2011 – інтронізація нового Глави УГКЦ Святослава Шевчука у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві.



2014 – Генеральна Асамблея ООН підтримала територіальну цілісність України, визнавши Крим та Севастополь її невід'ємними частинами. За відповідну резолюцію проголосували 100 країн-членів ООН із 194. Проти проголосували 11 країн, 58 країн утрималися, інші не брали участі у голосуванні.



2020 – Північна Македонія стала 30-м членом НАТО.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Єфрем, Іван, Макар, Олександр, Павло.

за Юліанським календарем: Бенедикт, Михайло, Ростислав.