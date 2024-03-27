27.03.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 27 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Шанси у ваших руках, плануйте відповідальні справи та переговори.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овна чекає день величезних можливостей, причому ці можливості не залежать від перешкод, що виникають на його шляху. Навпаки, Овен буде налаштований по-бойовому, тож перешкоди та складні завдання лише розпалять його азарт. Те саме стосується і суперників: вони стимулюватимуть Овна, виконуючи для нього роль червоної ганчірки перед носом бика. Тож не Овну слід побоюватися перешкод, навпаки – саме вони змушують його боротися та перемагати!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Це день, коли Телець ризикує вплутатися в конфлікт, який вкрай негативно позначиться на його становищі у суспільстві. Тому краще рішуче уникати будь-якого з'ясування стосунків, і тим паче прямих зіткнень та сварок. Ну а підступ цього дня в тому, що оточуючі постійно провокуватимуть Тельця, перевіряючи його нерви на міцність. Постарайтеся не приймати все це близько до серця, інакше потім репутацію доведеться збирати по шматочках.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Достатньо одного незручного зауваження, щоб із очей Близнюків почали сипатися іскри. Особливо якщо ці зауваження стосуватимуться способу життя та звичок. Близнюкам легше пережити розгромну критику колег з приводу їхніх професійних якостей, ніж безневинний жарт про їхні стосунки в сім'ї. Та й на зауваження близьких людей Близнюки також можуть реагувати надто гостро. Обережніше! Ці сварки можуть закінчитися тріщиною у відносинах.

Рак (22 червня – 23 липня)

На думку Рака може спасти чимало перспективних ідей! І що цікаво, ідеї народжуватимуться на льоту, але при цьому відрізнятимуться дивовижною чіткістю, начебто були добре обдумані до цього. Не обов'язково негайно втілювати ці плани в життя, але взяти їх на замітку обов'язково варто. У решті Раку краще рідше показуватися на очі начальству і тим більше не давати йому приводів для критики.

Лев (24 липня – 23 серпня)

На першому місці у Лева стоятимуть питання фінансової незалежності. Однак просити цього дня збільшення зарплати не варто – це може обернутися розмовою на підвищених тонах або навіть звільненням. Вирішувати проблеми з грошима Леву краще самотужки. Наприклад, цілком можна подумати про кредит чи пошук нової роботи. Ну а попросити збільшення доречніше буде в інший день.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Девізом Діви буде: "Самозванців нам не треба, командиром буду я!". Жаль тільки, що переконати оточуючих у справедливості цієї формули буде не так вже й легко. Через цей день може буквально сипати іскрами. Якщо Діва не хоче, щоб із цих іскор розгорівся якийсь гарячий конфлікт, їй краще зайнятися своїми власними справами та тримати свою думку при собі.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези будуть відчувати, що не в змозі вплинути на обставини, а тим більше – змінити їх у потрібний бік. Краще налаштуватися на це заздалегідь, бо інакше весь день Терезів загрожує пройти під знаком підвищеної дратівливості та невдоволення. Взагалі, Терези краще не чіпати. Толку від цього все одно не буде.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Головне, що турбуватиме Скорпіона – це пошуки справедливості. Не обов'язково, що він шукатиме справедливість вселенську. Скоріше Скорпіона хвилюватиме питання справедливого ставлення оточуючих до нього самого. І річ тут навіть не в самолюбстві. Просто захочеться справедливості і точка! Інше питання, що з цією справедливістю робити, коли вона знайдеться?

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Всі думки та плани Стрільця відрізнятимуться дивовижною ясністю та чіткістю. Дуже непогано було б присвятити цей день розв'язанню будь-яких конкретних питань та проблем – особливо, якщо ті давно назріли. Ось тільки не варто покладатися на чиюсь допомогу. Стрільцеві варто братися лише за ті справи, де все залежить лише від нього самого!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг буде чітко знати, чого він хоче, воліючи при цьому найпростіші та природні шляхи. Така ясність цілей у поєднанні з ясністю планів виглядає, звісно, вражаюче. Однак не завжди прямий шлях виявляється найкоротшим. Якщо Козеріг хоче уникнути всіляких перешкод і непорозумінь, йому не завадило б пошукати обхідні шляхи замість того, щоб ломитися напролом.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій буде зовсім не налаштований миритися з будь-яким втручанням у свої справи та плани. Будь-яке заперечення чи спроба натиснути на нього викличе в душі Водолія такий сніп іскор, що ніби пожежників викликати не довелося! Взагалі Водолію протипоказано працювати у команді. Краще присвятіть день справам, де все залежить тільки від вас самих.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби відчують потяг до однозначності та визначеності. Будь-яка двозначність чи неконкретність викликатиме у них активне неприйняття. У кожному питанні Рибам захочеться розставити всі цятки над «i». Жаль тільки, що це не завжди можливо. До того ж буває, що недомовленість діє значно ефективніше, ніж будь-які слова.