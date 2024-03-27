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27.03.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 27 березня

Ранкові хмари затримаються у Харкові до вечора, а потім розсіються. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

27 березня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура повітря: вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 9–14° тепла.

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Народні прикмети

  • Морозний день обіцяє холодну погоду на найближчий тиждень.
  • Сонячний день віщує швидке похолодання.
  • Від наших пращурів до нас дійшло таке спостереження: якщо пощастить почути грім у цей день, літо буде родючим.
  • Якщо весною у ріках води не додасться, літо обіцяє бути спекотним і сухим.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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