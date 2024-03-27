Прогноз погоди у Харкові на 27 березня

Ранкові хмари затримаються у Харкові до вечора, а потім розсіються. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
27 березня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.
Температура повітря: вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 9–14° тепла.
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Ранкові хмари затримаються у Харкові до вечора, а потім розсіються. Без опадів.
Щороку 27 березня відзначається міжнародне професійне свято всіх працівників театру.
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