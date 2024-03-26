26.03.2024 21:37 Дмитро Колонєй

Перекушуємо як давні ацтеки: готуємо гуакамоле з авокадо

Популярна мексиканська закуска, яка ідеально впишеться у пісний раціон.

Як пише РЕДПОСТ, ця популярна в Мексиці страва, що означає в перекладі соус з авокадо, із задоволенням їли ще аборигени континенту - індіанці ацтеки.

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Гуакамоле з авокадо

Продукти:

1 авокадо,

1/2 фіолетової цибулини,

1 зубчик часнику,

1/2 лайма або лимона,

1 перець чилі,

2 гілочки кінзи,

1 ст. л. оливкової олії.

Покроковий рецепт приготування:

Розім'яти м'якоть авокадо будь-яким зручним способом. Віджати сік лайма. Додати оливкову олію, Дрібно нарізати цибулю, часник, чилі, кінзу. Перемішати гуакамоле. Приправити його до смаку.