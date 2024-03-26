26.03.2024 21:37 Дмитро Колонєй
Перекушуємо як давні ацтеки: готуємо гуакамоле з авокадо
Популярна мексиканська закуска, яка ідеально впишеться у пісний раціон.
Як пише РЕДПОСТ, ця популярна в Мексиці страва, що означає в перекладі соус з авокадо, із задоволенням їли ще аборигени континенту - індіанці ацтеки.
Гуакамоле з авокадо
Продукти:
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1 авокадо,
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1/2 фіолетової цибулини,
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1 зубчик часнику,
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1/2 лайма або лимона,
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1 перець чилі,
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2 гілочки кінзи,
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1 ст. л. оливкової олії.
Покроковий рецепт приготування:
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Розім'яти м'якоть авокадо будь-яким зручним способом.
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Віджати сік лайма.
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Додати оливкову олію,
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Дрібно нарізати цибулю, часник, чилі, кінзу.
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Перемішати гуакамоле.
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Приправити його до смаку.
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