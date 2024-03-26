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26.03.2024  21:37   Дмитро Колонєй

Перекушуємо як давні ацтеки: готуємо гуакамоле з авокадо

Популярна мексиканська закуска, яка ідеально впишеться у пісний раціон.

 
Як пише РЕДПОСТ, ця популярна в Мексиці страва, що означає в перекладі соус з авокадо, із задоволенням їли ще аборигени континенту - індіанці ацтеки.
 
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Гуакамоле з авокадо

Продукти:

 
  • 1 авокадо,
  • 1/2 фіолетової цибулини,
  • 1 зубчик часнику,
  • 1/2 лайма або лимона,
  • 1 перець чилі,
  • 2 гілочки кінзи,
  • 1 ст. л. оливкової олії.

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Розім'яти м'якоть авокадо будь-яким зручним способом.
  2. Віджати сік лайма.
  3. Додати оливкову олію,
  4. Дрібно нарізати цибулю, часник, чилі, кінзу.
  5. Перемішати гуакамоле.
  6. Приправити його до смаку.

 

Тэги:  рецепт, закуска, соус, авокадо, цибуля, часник, олія
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