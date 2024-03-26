26.03.2024 20:31

Харківський боксер став призером міжнародного турніру

Змагання, на яких успішно виступив харківський спортсмен, відбулися у Литві.

Як повідомляє РЕДПОСТ , харківський боксер Матвій Ражба став бронзовим призером

Міжнародного турніру з боксу імені Альгірдаса Шоцікаса, який відбувся з 20 по 24 березня 2024 року в литовському Каунасі.

Участь в змаганнях взяли 72 спортсмена з 10 країн. У складі збірної України Харківщину представляли два боксери, учні тренерів Валерія Даниленка та Богдана Даниленка.

У ваговій категорії до 80 кг «бронзу» здобув Матвій Ражба. Він успішно дійшов до півфіналу, де поступився супернику з Казахстану, який у підсумку став переможцем турніру.

Ще один харківських боксер Даниїл Дрижак у ваговій категорії до 63,5 кг посів п’яте місце.

Загалом збірна України виборола на цьому турнірі 3 золоті, 4 срібні та 6 бронзових медалей.