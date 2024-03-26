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26.03.2024  20:31   

Харківський боксер став призером міжнародного турніру

Змагання, на яких успішно виступив харківський спортсмен, відбулися у Литві.

Як повідомляє РЕДПОСТ,   харківський боксер Матвій Ражба став бронзовим призером 
Міжнародного турніру з боксу імені Альгірдаса Шоцікаса, який  відбувся з 20 по 24 березня 2024 року в литовському Каунасі.
 
Участь в змаганнях взяли 72 спортсмена з 10 країн. У складі збірної України Харківщину представляли два боксери, учні тренерів Валерія Даниленка та Богдана Даниленка.
 
У ваговій категорії до 80 кг «бронзу» здобув Матвій Ражба. Він успішно дійшов до півфіналу, де поступився супернику з Казахстану, який у підсумку став переможцем турніру.
 
Ще один харківських боксер Даниїл Дрижак у ваговій категорії до 63,5 кг посів п’яте місце.
 
Загалом збірна України виборола на цьому турнірі 3 золоті, 4 срібні та 6 бронзових медалей.
 
Тэги:  спорт, призер, харків, бокс
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