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26.03.2024  18:24   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов пояснив, чому можуть виникати неточності в дотриманні графіків відключень енергопостачання

Про це мер Харкова розповів в ефірі національного телемарафону.


Ігор Терехов пояснив, чому можуть виникати неточності в дотриманні графіків відключень енергопостачання
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова у телеефірі зазначив, що після введення графіків відключень енергопостачання в кожному з районів міста Харкова можуть виникати неточності в їх дотриманні.  
 
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«Такі труднощі та неточності пов’язані з необхідністю проведення фахівцями «Харківобленерго» аварійних робіт і технологічними моментами. Хочу попросити харків’ян з розумінням поставитися до цього», - зазначив очільник міста.
 
Тэги:  ігор терехов, графіки відключень, харків
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