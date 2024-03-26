26.03.2024 18:24 Дмитро Колонєй
Ігор Терехов пояснив, чому можуть виникати неточності в дотриманні графіків відключень енергопостачання
Про це мер Харкова розповів в ефірі національного телемарафону.
Ігор Терехов пояснив, чому можуть виникати неточності в дотриманні графіків відключень енергопостачання
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мер Харкова у телеефірі зазначив, що після введення графіків відключень енергопостачання в кожному з районів міста Харкова можуть виникати неточності в їх дотриманні.
«Такі труднощі та неточності пов’язані з необхідністю проведення фахівцями «Харківобленерго» аварійних робіт і технологічними моментами. Хочу попросити харків’ян з розумінням поставитися до цього», - зазначив очільник міста.
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