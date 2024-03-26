    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На дорозі під Харковом загинула від вибуху родина: знайдені останки (фото)
26.03.2024  19:00   Дмитро Колонєй

На дорозі під Харковом загинула від вибуху родина: знайдені останки (фото)

Під Харковом встановлюють особи загиблих.

Загинула від вибуху родина на дорозі під Харковом: знайдені останки
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 25 та 26 березня  2024 року до чугуївських правоохоронців надійшла інформація, що між селами Гракове та Мосьпанове під час розмінування виявлено останки людей
 
Загинула від вибуху родина на дорозі під Харковом: знайдені останки
 
Після огляду місця події слідчими, речові докази і рештки тіл були вилучені. Попередньо, злочин стався в 2022 році під час окупації населеного пункту. Чоловік з дружиною та сином їхали автівкою і підірвалися на вибуховому пристрої. Від отриманих травм вони померли на місці.
 
Загинула від вибуху родина на дорозі під Харковом: знайдені останки
 
Для встановлення осіб загиблих та причин їх смерті призначена судово-медична експертиза. У родича загиблих відібрано зразки ДНК. Відкрита кримінальна справа за статтею про порушення законів та звичаїв війни, яка передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення.
 
Тэги:  агрессия россии, смерть, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.03 Армія Окупанти бомбували три села Харківщини 26.03 Надзвичайні події Фото наслідків ракетного удару по Харкову показали в прокуратурі 26.03 Надзвичайні події Подробиці ракетного удару по Харкову повідомив Ігор Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 