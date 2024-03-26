26.03.2024 19:00 Дмитро Колонєй

На дорозі під Харковом загинула від вибуху родина: знайдені останки (фото)

Під Харковом встановлюють особи загиблих.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 25 та 26 березня 2024 року до чугуївських правоохоронців надійшла інформація, що між селами Гракове та Мосьпанове під час розмінування виявлено останки людей

Після огляду місця події слідчими, речові докази і рештки тіл були вилучені. Попередньо, злочин стався в 2022 році під час окупації населеного пункту. Чоловік з дружиною та сином їхали автівкою і підірвалися на вибуховому пристрої. Від отриманих травм вони померли на місці.

Для встановлення осіб загиблих та причин їх смерті призначена судово-медична експертиза. У родича загиблих відібрано зразки ДНК. Відкрита кримінальна справа за статтею про порушення законів та звичаїв війни, яка передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення.