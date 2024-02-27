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27.02.2024  15:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік залучив до незаконної вирубки дерев свою дружину та знайомих

28-річний мешканець міста Богодухів вирішив заробляти на життя збутом незаконно зрубаної деревини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Чоловік, розуміючи, що самотужки втілити злочинний план у життя не зможе, залучив до протиправної схеми свою дружину і ще двох своїх знайомих.
 
 
«Організатор» керував діями групи, зокрема підшукував найбільш «зручні» місця для протиправної діяльності. Інші двоє чоловіків виконували його вказівки, у тому числі безпосередньо рубали дерева за допомогою бензопил і завантажували їх в автомобіль для подальшої доставки кінцевим покупцям.
 
Четверта підозрювана відповідала за розміщення оголошень в інтернеті та комунікацію з «клієнтами».
 
Зловмисники діяли на території Шарівського лісництва філії «Гутянське лісове господарство» ДП «Ліси України» неподалік с. Шарівка Богодухівського району, а також на території Коломацького лісництва філії «Жовтневе лісове господарство» ДП «Ліси України».
 
Починаючи з травня минулого року, підозрювані встигли вирубати близько 150 дерев, серед яких дуби і клени. Сума завданої матеріальної шкоди складає понад 1 млн гривень.
 
За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом особам у незаконній порубці, перевезенні та збуті дерев, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 246 КК України).
 
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
 
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Тэги:  події, харків
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