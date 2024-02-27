У Харкові підприємець обікрав померлого брата на 4 мільойни

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, разом зі своїм братом 55-річний чоловік заснував Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) у Харкові, яке спеціалізується на оренді нерухомості, такої як кафе та торгові павільйони. Після смерті брата обвинувачений вирішив через махінації заволодіти його часткою майна, виготовивши підроблені документи на ім'я померлого, включаючи заяву про вихід із складу учасників ТОВ та договори купівлі-продажу майна.

Після проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ обвинувачений незаконно захопив частку свого брата на суму понад 4,2 мільйони гривень, що дало йому можливість самостійно розпоряджатися майном компанії.

Обвинувальний акт стосовно чоловіка був направлений на розгляд до Дзержинського районного суду м. Харкова за фактом протиправного заволодіння майном підприємства, що заподіяло велику шкоду, та за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді десяти років позбавлення волі та конфіскацію майна.

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