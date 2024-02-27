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27.02.2024  09:25   Рита Парфенова

Прокурори Харкова повідомили про підозру працівникам Укрзалізниці

Підозру у надлишковому перерахуванні майже 1,8 млн грн на рахунок підприємства отримали два посадовці регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Українська залізниця".

Новини Харкова: посадовцям Укрзалізникц повідомили про підозру

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, наприкінці 2020 року між Укрзалізницею та підприємством був укладений договір на розроблення документації з землеустрою для формування земельних ділянок. Землі розташовані на території Харківської та Полтавської областей, складають майже 675 га. Посадовці завищили вартість робіт і площу ділянок, що призвело до перерахунку майже 1,8 млн гривень на рахунок підрядника без належної обґрунтованості.

Новини Харкова: посадовцям Укрзалізникц повідомили про підозру

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова повідомлено про підозру за фактом незаконного заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовoю групою осіб, у особливо великих розмірах, а також за фактом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 2 ст. 366 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що  судитимуть двох харківских посадовців Укрзалізниці, які організували шахрайські схеми.
Тэги:  підозра, харків
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