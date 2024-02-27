На Харківщині пролунають вибухи: причина

27 лютого 2024 року у Савінській та Чкаловській громадах на Харківщині працюватимуть сапери.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.
З 10:00 до 12:00 включно у межах села Залиман Савинської громади Ізюмського району сапери здійснюватимуть контрольовані підриви.
З 11:00 до 15:00 включно фахівці проводитимуть роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів у межах села Ртищівка Чкаловської громади Чугуївського району.
Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 27 лютого 2024 року.
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