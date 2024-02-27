Сили оборони відбили 22 атаки ворога на Харківщині

На Куп'янському напрямку наші військові успішно відбили спроби ворога просунутись.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Авіаційних ударів зазнали населені пункти
Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 26 лютого 2024 року.
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Підготуйтеся до того, що ваші плани можуть змінитися кілька разів, особливо важливо бути обережним у спілкуванні з оточуючими, щоб уникнути емоційних конфліктів.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
1932 року у складі УРСР створено Київська, Вінницька, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.
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