    
Главная Новини Харкова Армія Сили оборони відбили 22 атаки ворога на Харківщині
27.02.2024  08:12   Рита Парфенова

Сили оборони відбили 22 атаки ворога на Харківщині

На Куп'янському напрямку наші військові успішно відбили спроби ворога просунутись.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • на Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівка, Табаївка, та ще 20 атак противника в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Авіаційних ударів зазнали населені пункти

  • Великий Бурлук,
  • Федорівка,
  • Синьківка.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 26 лютого 2024 року.

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.02 Армія ЗСУ відбили шість атак ворога на Харківщині 23.02 Армія Російські військові обстріляли мирні селища Харківщини та намагалися прорвати оборону ЗСУ 22.02 Армія Російські військові обстріляли мирні селища Харківщини та намагалися прорвати оборону ЗСУ
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 